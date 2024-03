Porti: Fedriga, a D'Agostino spetta profonda riconoscenza intero Fvg

Trieste, 1 mar - "A Zeno D'Agostino spetta la profonda riconoscenza della Regione Friuli Venezia Giulia per l'egregio lavoro svolto alla guida dell'Authority e la fattiva collaborazione con tutte le istituzioni, orientata allo sviluppo degli scali portuali e dell'intero sistema intermodale della nostra regione. Senza ombra di dubbio D'Agostino, con la propria capacità d'innovare e di fare sistema, è stato uno dei motori della forte crescita dei porti del Friuli Venezia Giulia avvenuta negli ultimi anni e ha segnato in positivo la storia di questo comparto strategico".Queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia delle dimissioni di Zeno D'agostino da presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale."Ringraziandolo per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati da quando è giunto nel nostro territorio, voglio quindi porgere al presidente D'Agostino, a nome dell'intera comunità regionale, i migliori auguri per i suoi futuri incarichi e ruoli". ARC/MA/al