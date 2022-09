Porti: governatore con ministro Turismo, forte progresso crociere Fvg

Trieste, 12 set - La progressione del comparto croceristico in Friuli Venezia Giulia, con Trieste e Monfalcone capaci di movimentare ormai 400mila passeggeri l'anno, è stata illustrata dal governatore della Regione al ministro del Turismo nel corso della visita odierna al terminal della Stazione Marittima insieme al presidente della Trieste Terminal Passeggeri (Ttp).Gli scali nei terminali del Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato, sono pressoché raddoppiati dal 2019 a oggi. Da parte del governatore è stato confermato l'impegno dell'Amministrazione regionale a sostenere il potenziamento dell'attività croceristica, che passa anche attraverso l'efficientamento della Stazione Marittima, con l'elettrificazione delle banchine e il progetto di dotare la struttura di una copertura fotovoltaica.Il ministro ha apprezzato la crescita dell'hub Trieste-Monfalcone, dipesa - è stato ricordato - non solo dall'acquisizione di traffico che gravitava su Venezia ma anche dall'intenso lavoro di squadra tra i soggetti istituzionali e i privati, che ha portato alla creazione di un polo coordinato in grado di attrarre, potenzialmente, fino a sette navi al giorno. ARC/PPH/al