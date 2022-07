Porti: Pizzimenti, Regione guarda a sviluppi internazionali Porto Ts

Udine, 14 lug - "La Regione ha da sempre promosso il dialogo con l'Autorità di sistema portuale al fine di condividere nel modo più armonioso e costruttivo possibile le scelte strategiche e di non ritardare lo sviluppo. A tal fine potrebbe nascere presto una cabina di regia, coordinata dalla Regione, per valutare tutte le scelte strategiche che riguardano lo sviluppo del territorio".Lo ha ribadito l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti rispondendo oggi in Consiglio regionale ad un'interrogazione sugli sviluppi commerciali internazionali del Porto di Trieste.Pizzimenti in particolare ha chiarito che "nel porto di Trieste non ci sono investimenti di alcun tipo riferiti a capitali della Repubblica Popolare Cinese. Per quanto riguarda, più nello specifico, i pregressi contatti con la società China Communications and Construction Company Ltd. International (CCCC), questi, così come i progetti di cooperazione delineati nella cornice del Memorandum of Understanding sottoscritto dall'Autorità di Sistema Portuale e CCCC nel marzo 2019, sono rimasti privi di seguito".Pizzimenti ha poi confermato che vi è stata una recente iniziativa prettamente commerciale tra soggetti privati, "in un quadro nel quale il terminal container triestino, che fa riferimento al Molo VII, gestito in concessione dalla società Trieste Marine Terminal Spa, riceve, come moltissimi terminali europei, servizi di trasporto marittimo operati dalle navi della Ocean Alliance, della quale è parte anche la società di shipping internazionale Cosco"."È, quindi, nel contesto dei rapporti commerciali fra il vettore marittimo e gli altri soggetti coinvolti (terminal, agenti marittimi, ecc.) che si inserisce il recente avvio di un nuovo servizio ferroviario "mono-cliente" fra Trieste e Velenje (Slovenia), operato direttamente dalla Cosco Shipping Lines Italy che già in precedenza utilizzava treni "multi-cliente" per le movimentazioni da e verso l'hinterland dei propri contenitori a Trieste e opera regolarmente treni dal Porto di Capodistria" ha concluso l'assessore.Per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale, nell'ambito del percorso di aggiornamento del Piano regionale delle infrastrutture dei trasporti e della mobilità delle merci e della logistica (Pritmml), è prevista la possibilità di istituire una "cabina di regia", coordinata dalla Regione, con la finalità di affrontare in modo condiviso e coordinato le scelte strategiche in materia di infrastrutture e logistica per lo sviluppo del territorio regionale. ARC/SSA/al