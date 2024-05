Porti: Regione, opera D'Agostino base per centrare nuovi obiettivi

Trieste, 22 mag - Lo sviluppo costante del sistema portuale del Friuli Venezia Giulia e il potenziamento della logistica e dei collegamenti nazionali e internazionali sono la testimonianza concreta dell'opera straordinaria garantita in tutti questi anni da Zeno D'Agostino. Risultati ottenuti in stretta sinergia con i lavoratori, con tutti gli attori del settore e con le istituzioni. L'alleanza con la Regione ha giocato - e lo farà anche nel prossimo futuro - un ruolo determinante. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale ha saputo muoversi con una visione risultata vincente puntando su innovazione, professionalità, impegno e dialogo. Una lezione che siamo chiamati a raccogliere e a perfezionare per centrare nuovi obiettivi.Questa, in sintesi, la riflessione dell'assessore alle Autonomie locali che ha preso parte, portando i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, all'iniziativa organizzata oggi dall'Agenzia del lavoro portuale e dall'Impresa Alto Adriatico di Monfalcone per festeggiare Zeno D'Agostino che a fine mese lascia l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.Per l'assessore occasioni come questa dimostrano quanto Zeno D'Agostino mancherà a tutte le persone che lavorano in ambito portuale. Quella che si chiude è stata un'esperienza straordinaria portata avanti in stretta collaborazione da tutte le istituzioni e in particolare da Regione e Comune per la crescita non solo di Trieste ma dell'intero Friuli Venezia Giulia.L'esponente della Giunta sottolinea quanto abbiano dato frutti importanti le capacità di leadership dimostrate da D'Agostino da quando, nel 2015, ha preso in mano l'Autorità di sistema portuale: il patrimonio dell'Autorità è più che triplicato, i bilanci pressoché raddoppiati e Trieste è il primo porto ferroviario in Italia ed è ai vertici per volumi di greggio nel Mediterraneo.L'assessore ricorda che la Regione considera questo settore strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Per questo sono state stanziate risorse significative per le opere di infrastrutturazione nel porto di Trieste, per la piattaforma logistica e per il potenziamento della rete di raccordo ferroviaria. Tra le attività in fase di realizzazione vanno ricordate in particolare l'estensione delle infrastrutture per il Punto Franco, la realizzazione della Stazione nuova di Servola con un investimento di 180 milioni di euro e del Molo VIII con 300 milioni di euro.Tutte iniziative, secondo l'esponente della Giunta, concordate e pianificate con Zeno D'Agostino e con il team di professionisti dell'Autorità di sistema portuale.Oltre a ringraziare per la dedizione e la cura dimostrata giorno dopo giorno in un contesto spesso difficile, l'assessore alle Autonomie locali augura il meglio a D'Agostino per le future esperienze professionali. ARC/TOF/pph