Porto: Regione augura buon lavoro a Commissario Aspmao

Trieste, 29 mag - L'Amministrazione regionale, nella persona del governatore, ringrazia il presidente uscente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino e augura buon lavoro al Commissario Vittorio Torbianelli, il cui incarico è stato ufficializzato nella serata di oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il mandato conferito a Torbianelli rappresenta, secondo il massimo esponente dell'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia, il riconoscimento alla bontà dell'operato dei vertici dell'Autorità Portuale in questi anni ed esprime una scelta operata nel solco della continuità, in un momento importante per tutto il sistema portuale e logistico. ARC/DFD/al