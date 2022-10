Porto: Roberti, comunicazione quantistica leva per sviluppo logistica

Trieste, 18 ott - "Lo sviluppo della comunicazione quantistica rappresenta una grande opportunità per tutti i settori della nostra regione, che vede sul proprio territorio una concentrazione estremamente elevata di strutture ed enti di ricerca. L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è sempre stato quello di favorire la concretizzazione della ricerca a vantaggio del territorio e delle sue infrastrutture, come dimostra l'investimento di 800mila euro compiuto per sostenere il progetto Quantum Fvg dell'ateneo triestino che oggi sta trovando applicazioni concrete all'interno del Porto di Trieste". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti al workshop sulla comunicazione quantistica applicata ai trasporti e alla logistica (Quantum communications applied to port logistics) organizzato dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale con il supporto della Regione, che ha visto la partecipazione di numerosi relatori tra cui il presidente dell'Authority Zeno D'Agostino, Eugenio Santagata del Gruppo Tim e Alessandro Lilli della Siot-Tal. L'assessore ha evidenziato che "la portualità e la logistica intermodale sono strategiche per la nostra regione e investire su un'infrastruttura di comunicazione quantistica che renda più sicuro ed efficiente questi comparti significa guardare consapevolmente al futuro e alle nuove opportunità che sicuramente si apriranno in questo ambito". "Oggi il Porto di Trieste è una realtà affermata e in continua crescita grazie a un modello logistico integrato che lo ha reso concorrenziale e capace di attrarre le navi cariche di merci fino alla sommità dell'Adriatico. Oggi c'è l'occasione di sfruttare la comunicazione quantistica per attrarre ulteriori investimenti, che si traducono in ricadute occupazionali ed economiche per il territorio. La Regione continuerà quindi a sostenere la ricerca in tale ambito proprio per cogliere un'ulteriore occasione di crescita e sviluppo per il Friuli Venezia Giulia che coniuga due asset strategici: ricerca e logistica". ARC/MA/gg