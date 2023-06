Porto Ts: Amirante, ok intesa Fvg-Stato per collegamento ferroviario

Approvata delibera per progetto galleria Stazione Campo Marzio-Molo II Trieste, 16 giu - "Si tratta di una struttura fondamentale per garantire un ulteriore aumento delle performance del Porto di Trieste sulla movimentazione delle merci tramite ferrovia". Queste le parole dell'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine della riunione di Giunta di oggi che ha visto l'approvazione, su proposta della stessa Amirante, del parere favorevole al Progetto definitivo del collegamento diretto della stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio e il Molo VII del Porto di Trieste. Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, il progetto prevede la realizzazione di una galleria artificiale a singolo binario (estensione di 70 metri, con dimensioni interne di 4,85 m per 6,55 m) e la demolizione di un ponte in disuso che sovrappassa la ferrovia esistente in corrispondenza dell'imbocco di quella che sarà la futura galleria. Il progetto, come ha ricordato l'assessore, è compreso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e - nella prosecuzione dell'iter - sarà oggetto di un'intesa da raggiungere con lo Stato. Nella fase preliminare, in sede di Conferenza dei servizi, la Regione, attraverso il suo rappresentante unico designato, si è espressa favorevolmente all'opera evidenziando che ai fini dell'intesa tra lo Stato e l'Amministrazione regionale non si ravvisa la necessità che la determinazione conclusiva della Conferenza produca l'effetto di variante urbanistica, in quanto le opere previste risultano essere compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti edilizi. Quindi il progetto, come ha evidenziato Amirante, può essere ritenuto compatibile con le previsioni urbanistiche degli strumenti programmatori comunali in virtù del parere urbanistico favorevole espresso dallo stesso Comune di Trieste. Infine, la deliberazione autorizza l'Amministrazione regionale a incaricare il rappresentante unico regionale alla formalizzazione dell'Intesa con la Stato in considerazione dell'accertata compatibilità urbanistica delle opere. ARC/GG/ma