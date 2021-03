Porto Vecchio: Fedriga, unità speciale sulla riconversione

Trieste, 26 mar - Il governatore Massimiliano Fedriga ha affidato a Luciano Zanelli una delega specifica per coordinare la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste.



Lo ha comunicato lo stesso governatore nella riunione di Giunta odierna. La competenza sui temi del Porto Vecchio, per quanto riguarda la Regione, è stata posta in capo alla direzione Patrimonio, di cui l'ingegner Zanelli è neodirettore di servizio.



"In una fase di attuazione operativa dell'accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale sulla riconversione del Porto Vecchio - così Fedriga - era opportuno designare una professionalità di riferimento per gli interventi che dovranno essere concretizzati di qui in avanti".



"L'ingegner Zanelli - ha rilevato l'assessore al Patrimonio Sebastiano Callari - vanta una robusta esperienza in strutture complesse che hanno coniugato i temi dell'edilizia pubblica con le competenze in ambito di appalti e gestione dell'Ict e sono sicuro che si rivelerà una scelta vincente". ARC/PPH/ma