Porto vecchio: Roberti, accordo Tcc-Generali strategico sviluppo area

Trieste, 8 feb - "L'Amministrazione regionale ha già messo in campo investimenti importanti per il rilancio del Porto vecchio che, per troppo tempo, è rimasto abbandonato. Abbiamo già stanziato ben 150 milioni di euro non solo per il trasferimento degli uffici e per una razionalizzazione dei costi della Regione. Si è deciso, infatti, di puntare con convinzione su questo spazio perché rappresenta un'enorme opportunità di sviluppo per Trieste, per l'intero Friuli Venezia Giulia e non solo".

Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti prendendo parte alla presentazione delle prospettive future del Trieste Convention Center.

Il cambio di passo per il centro congressi polifunzionale sul mare più grande del Nordest parte innanzitutto dal cambio della denominazione che da oggi diventa "Generali Convention Center", grazie a un accordo di sponsorizzazione con la prestigiosa compagnia di assicurazione che opera a livello globale con oltre 70 milioni di clienti e 80mila dipendenti.

Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore Roberti ha sottolineato la valenza del centro congressi proprio per la riqualificazione del Porto vecchio.

"La creazione di questo bellissimo centro congressi è stato uno dei primi interventi significativi per quest'area che ha saputo dare una risposta a una doppia esigenza molto sentita da Trieste: far rivivere questa porzione di città ricca di fascino e avere uno spazio in grado di ospitare eventi congressuali e altre manifestazioni con una grande affluenza di partecipanti".

"Vanno ringraziati tutti i promotori di questa nuova fase per il Generali Convention Center che certamente darà un apporto decisivo alla trasformazione definitiva del Porto vecchio, sul quale sono pronti a investire anche grandi realtà private di caratura nazionale e internazionale".

L'accordo triennale fra Tcc e Generali annunciato oggi prevede una nuova immagine coordinata con la collocazione sugli edifici delle insegne della compagnia assicurativa e il posizionamento di una apposita segnaletica.

Nel 2023 il centro congressi ha già ospitato 69 eventi che hanno visto la partecipazione di ben 68mila persone. ARC/TOF/al