Porzus: Riccardi, sacrificio partigiani stimola ricerca verità

Canebola di Faedis, 13 feb - "Il sacrificio delle persone che hanno reso libera l'Italia e ci hanno fatto conquistare questa democrazia è un sacrificio che va rispettato e va ricordato". Lo ha evidenziato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, intervenendo, nella chiesa parrocchiale di Canebola, nel corso delle celebrazioni in ricordo dell'eccidio dei partigiani della Brigata 'Osoppo' avvenuto alle Malghe di Porzus settantasette anni fa. "La verità della storia - ha precisato il vicegovernatore - è un passaggio ineludibile per costruire il futuro, in particolare in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo uscendo dalla pandemia e con le preoccupazioni dei venti di guerra che soffiano non molto lontano dal nostro Paese". "Per questo - ha affermato Riccardi - essere qui, oggi, è un dovere delle istituzioni". "Il concetto di Patria - ha proseguito - e di identità italiana che non vuole dire nazionalismo, è la radice dell'Europa, ed è la spiegazione delle ragioni e della storia che per troppo tempo in questo confine orientale sono state tenute nascosta: è quindi un dovere essere qui oggi a onorare e a ricordare". "Il patriottismo - ha concluso il vicegovernatore - è un grande valore che deve essere coniugato con intelligenza ed equilibrio e soprattutto deve'essere spiegato alle nuove generazioni". Riccardi ha preso la parola a conclusione della cerimonia religiosa nella chiesa di Canebola, dopo la deposizione delle corone d'alloro in ricordo dei caduti della Seconda guerra mondiale, in piazza a Faedis, e a Canebola, nel 77 anniversario dell'eccidio di 14 partigiani avvenuto dopo la conclusione della Seconda Guerra mondiale. ARC/CM/al