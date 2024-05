Pr Fesr: Regione, comunicare politica coesione avvicina Ue a territori

Udine, 16 mag - Comunicare la politica di coesione, i relativi risultati e gli impatti positivi dei progetti realizzati per le persone, le comunità, i territori è un'occasione per i destinatari dei fondi dell'Unione, gli Stati membri, le Autorità di gestione e i beneficiari per far conoscere ciò che viene realizzato, ed è anche un'opportunità per avvicinare i cittadini, rendendoli consapevoli e partecipi delle politiche e dei programmi oltre che per mettere in evidenza e promuovere l'accesso alle fonti di finanziamento disponibili per il territorio.E' la sintesi del concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Finanze in occasione del quarto incontro del comitato di sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027 a palazzo Belgrado a Udine. Il Comitato, di nuova impostazione e di carattere tematico, ha focalizzato l'attenzione su due specifici argomenti della politica di coesione: la comunicazione e la valutazione.Si tratta di un'impostazione, come è emerso, che risponde ad una precisa sollecitazione del rappresentante della Commissione europea, delegata per il Programma Fesr del Friuli Venezia Giulia e presente all'incontro odierno, a cui l'assessore ha espresso il ringraziamento dell'Amministrazione regionale.Per il rappresentante dell'Esecutivo, il Comitato rappresenta un'occasione per rendere più aderenti alle realtà del territorio gli strumenti finanziari che vengono messi in campo a favore delle comunità; inoltre il rafforzamento dell'informazione sugli strumenti di finanziamento è un obiettivo da continuare a perseguire.I risultati importanti fino ad ora raggiunti dal Friuli Venezia Giulia, come ha ricordato l'assessore, grazie anche al qualificato lavoro svolto dal Comitato è un motivo di orgoglio e incentiva a proseguire con questo impegno per continuare ad essere esempio nella realizzazione di buone pratiche a livello europeo, volte a portare positive ricadute in termini economici, culturali, sociali e ambientali sulle nostre comunità.Nel corso della riunione è stato sottolineato come il ciclo di programmazione 2021-27 mette al centro la visibilità e la riconoscibilità unitaria degli investimenti europei introducendo alcune novità a livello regolamentare e a livello nazionale, fra queste il brand unitario 'Coesione Italia' comune a tutti i Programmi cofinanziati dai Fondi che rientrano nell'ambito di applicazione delle politiche di coesione.Una novità è l'inserimento nella strategia di comunicazione degli strumenti digitali, e in particolare i social media, che ne rappresentano il fulcro.L'assessore regionale ha sottolineato come il rinnovato sito web del Programma, all'interno del Portale Europa Fvg, e la newsletter continueranno ad essere strumenti fondamentali per fornire informazioni, e che i social media acquisiranno un ruolo primario per contribuire al nuovo corso che l'Europa auspica si realizzi per la comunicazione della politica di coesione.In continuità con il Por Fesr 2014 2020, anche il nuovo sito web del Programma ospiterà la sezione dedicata alla campagna 'Le buone idee fanno la differenza!' avviata nel 2020 che, con un nuovo format e la prosecuzione della campagna social #LeBuoneIdeeFannoLaDifferenza! sulle piattaforme, vuole valorizzare i progetti più rappresentativi del Programma.Durante il Comitato, inoltre, sono state presentate due storie di successo raccontate direttamente dai protagonisti, l'azienda GustoChef di Tolmezzo e il Comune di Trieste per il progetto dell'Urban Center, selezionate tra le best practice del Por 2014-20.Per quanto riguarda l'ambito della valutazione, nel corso della seduta sono state illustrate le principali tappe percorse per l'avvio dell'attività valutativa in questa prima fase della programmazione 2021-2027, che vanno dalla definizione del Piano di valutazione unitario dei Programmi FESR ed FSE+ - approvato oggi dal Comitato - alla stipula ed esecuzione del nuovo contratto per il servizio di valutazione. ARC/LP/gg