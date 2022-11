Premio Barcola: Roberti, Berlot e suo staff esempi di grande umanità

L'importante riconoscimento assegnato al medico e a tutto lo staff di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica Trieste, 12 nov - "L'Amministrazione regionale è particolarmente onorata di ospitare nel Salone di rappresentanza la cerimonia di consegna del Premio Barcola, che quest'anno viene assegnato a un illustre rappresentante del Servizio sanitario regionale, il professor Giorgio Berlot, e al suo staff. Oltre a un'indubbia professionalità Berlot e i suoi collaboratori del reparto di Rianimazione dell'Asugi hanno saputo dimostrare, in un momento terribile come la pandemia, una grande umanità. Un merito riconosciuto da tutti coloro che hanno dovuto affidarsi alle loro cure, mettendo letteralmente nelle loro mani le proprie speranze di sopravvivenza. Un impegno gravoso che questi professionisti, ai quali va tutta la nostra riconoscenza, hanno sostenuto portando un peso enorme sulle proprie spalle sia mentre si trovavano in ospedale sia nella vita privata". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la consegna del Premio Barcola 2022 al professor Giorgio Berlot, direttore della Struttura complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e a tutte le donne e gli uomini che fanno parte della sua squadra. Roberti, complimentandosi con gli organizzatori dell'iniziativa, ha rimarcato che "non è facile per un evento molto longevo centrare sempre l'obiettivo ma il Premio Barcola lo fa ad ogni edizione, riuscendo a individuare anno dopo anno singoli aspetti del contesto triestino che meritano di essere valorizzati rispetto al contesto storico contemporaneo. La Regione è quindi orgogliosa di poter dare il proprio supporto a questa prestigiosa iniziativa". Il Comitato organizzatore del Premio Barcola è presieduto da Alberto Cattaruzza e composto da Aliki Kefalogianni Hatzakis, Piero Trebiciani, Paolo Stern e Fulvio Gon e l'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, gode del patrocinio del Comune di Trieste, della Rai del Friuli Venezia Giulia, de Il Piccolo, del Panathlon Club, del Propeller Club e del Rotary Club Trieste. Alla consegna del riconoscimento hanno partecipato, tra i numerosi ospiti, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto Annunziato Vardè. ARC/MA