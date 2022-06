Premio Hemingway: Gibelli, punta di diamante offerta culturale Lignano

Lignano Sabbiadoro, 18 giu - "Il Premio Hemingway rappresenta la punta di diamante dell'offerta culturale di Lignano Sabbiadoro, un evento di grande attrazione. Vista anche la delicata situazione internazionale che stiamo vivendo è una preziosa occasione per riflettere attraverso la cultura, la scienza e i libri che con le loro storie e metafore garantiscono libertà e democrazia alla nostra società". E' quanto ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli alla cerimonia di premiazione della 38^ edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway, promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli Venezia Giulia in sinergia con la Fondazione Pordenonelegge.it. Portando i saluti del governatore Fedriga e porgendo gli auguri allo storico della fotografia e membro della Giuria, Italo Zannier, che quest'anno ha compiuto 90 anni, Gibelli ha rimarcato come la cultura produca bellezza e arte, ma anche impresa e posti di lavoro. "Queste sono le imprese creative e culturali che contribuiscono ad incrementare i punti di Pil", ha aggiunto l'assessore, che ha premiato la scienziata Elena Cattaneo per l'Avventura del pensiero. La giuria presieduta da Alberto Garlini ha premiato inoltre la scrittrice Margaret Mazzantini per la Letteratura, l'artista ed editore Mario Peliti per la Fotografia e nella sezione Testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. ARC/EP/gg