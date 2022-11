Prevenzione:Zilli, Regione sempre a fianco Lilt per ricerca oncologica

Udine, 5 nov - "Lilt è una realtà con solide basi nel territorio grazie all'infaticabile opera del suo presidente e di tutti i volontari che mettono a disposizione tempo e professionalità per la lotta contro il cancro. La ricerca è un faro che accende la luce nel buio e nella difficoltà attraversata dai tanti malati che oggi vantano speranze di vita maggiori proprio grazie alla prevenzione. Per questo la Regione non ha mai mancato di dare il proprio sostegno". È quanto ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, portando oggi a Udine in sala Ajace il saluto dell'Amministrazione regionale al convegno della Lilt che quest'anno è stato dedicato alla ricerca e al prendersi cura sia delle donne che degli uomini affetti da tumore, con un particolare focus sul reinserimento lavorativo. "La Regione sostiene professionalità, progettualità nella ricerca e nella sperimentazione scientifica con risorse proprie. Abbassando la soglia di età per l'accesso allo screening della mammella, portata a 45 anni, abbiamo dato un segnale concreto nella direzione della prevenzione, nonchè sostenuto finanziariamente le altissime progettualità in campo scientifico" ha ricordato Zilli, aggiungendo infine un ringraziamento "ai volontari sul cui lavoro possiamo contare per dare una miglior risposta nelle campagne di prevenzione". La Lilt nazionale compie cent'anni, mentre la Lilt di Udine si è costituita il 29 luglio del 1925 e da allora ha stretto una forte sinergia con i due poli oncologici regionali, il Cro di Aviano e il Santa Maria della Misericordia di Udine. Ogni anno in Italia si contano 380mila nuovi malati oncologici, ma una crescente incidenza della guarigione che supera il 60 per cento. Su 3,5 milioni di malati oncologici in Italia, oltre 800mila sono donne con tumore al seno. Tra i fattori di rischio che la ricerca ha ormai individuato con certezza vi sono l'obesità e il sovrappeso, la scarsa attività fisica, la cattiva alimentazione, il fumo. ARC/SSA/al