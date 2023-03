Pro loco: Regione alleata convinta di chi è collante tessuto sociale

Villa Manin di Passariano, 25 mar - La Regione sarà sempre alleata di chi, come le Pro Loco, rappresenta un collante del tessuto sociale della collettività. Lo ha fatto convintamente nel periodo della pandemia e continuerà ad assicurarlo anche in futuro perché l'attività di questi sodalizi permette di mantenere saldo e intatto i valori e le tradizioni di una comunità.



È questo in sintesi il concetto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive con delega al Turismo nel corso dell'assemblea regionale straordinaria dell'Unione Nazionale tra le Pro Loco d'Italia (Unpli) del Friuli Venezia Giulia svoltasi oggi a villa Manin di Passiariano per apportare alcune modifiche allo statuto dell'associazione.



Alla presenza del presidente regionale e nazionale dell'Unpli, l'esponente dell'esecutivo, nel suo intervento, ha innanzitutto evidenziato le difficoltà nel periodo della pandemia, affrontate con quello spirito di solidarietà e di unità per certi versi già sperimentati nel periodo in cui la regione fu sconvolta dalla furia del terremoto. In virtù quello spirito - ha ricordato l'assessore - la Regione ha messo in campo risorse senza precedenti, stanziando 80 milioni di euro di ristori per tutto il comparto produttivo e garantendo i finanziamenti alle Pro Loco.



Parlando alla platea, il rappresentante della Giunta regionale ha posto in risalto come in quel periodo di grossa difficoltà andò ancor più cementandosi il rapporto con le Pro loco, anch'esse sostenute dalla Regione al fine di preservare una realtà di fondamentale importanza per la collettività del Friuli Venezia Giulia. Questi sodalizi - è stato ricordato - rappresentano un patrimonio di conoscenza, di volontariato e di dedizione sui quali l'amministrazione ha sempre creduto molto e che in quel periodo di difficoltà andava attentamente tutelato. Per la Regione le Pro loco, infatti, non rappresentano solo la "festa di paese" ma anche e soprattutto il collante di un tessuto sociale.



Guardando al futuro, l'assessore regionale ha garantito supporto e sostegno verso le attività delle associazioni locali e in particolare - visto anche il luogo della riunione assembleare - a Sapori Pro Loco, per poter far crescere ancora una manifestazione a tutti gli effetti già patrimonio del Friuli Venezia Giulia, diventata un punto di riferimento per cittadini e turisti.