Professioni: Aiga offre contributo concreto a sviluppo avvocatura

Udine, 12 apr - Per essere competitivi bisogna fare rete con forme di collaborazione tra professionisti competenti e continuamente aggiornati che consentano quel salto di qualità che determina una crescita continua; i giovani sono una grande leva per questo cambio di mentalità. Ospitare a Udine il Consiglio direttivo nazionale dell'associazione italiana giovani avvocati (Aiga), incontro organizzato dalla sezione di Udine, ha una valenza di particolare importanza in un territorio dove l'avvocatura ha un alto livello di preparazione e può contare su una fascia di giovani che non solo rappresenta la linfa per la professione ma l'opportunità di mettere in campo nuovi modi per svolgerla grazie anche al contributo di Aiga la cui componente innovativa rappresenta un elemento di accelerazione dell'evoluzione dell'avvocatura.È questo in sintesi il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Finanze durante 'ricominciare in rete: tra aggregazione e opportunità professionale', il convegno promosso nell'ambito del Consiglio direttivo nazionale di Aiga e svolto oggi a Palazzo Torriani a Udine.Nuovi modelli che tratteggiano anche l'evoluzione della professione, secondo l'esponente della Giunta regionale, ma anche una consapevolezza di quell'importante ruolo di responsabilità sociale che la professione stessa dell'avvocato incarna in una società che vuole dirsi davvero civile.Per l'assessore regionale, nell'attuale contesto storico la necessità di fare rete rappresenta una sfida che apre a nuove opportunità, in particolare per i giovani avvocati che sapranno cogliere grazie al supporto di Aiga che offre un contributo concreto allo sviluppo dell'avvocatura. Nel suo intervento, l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia ha ricordato infine i fondatori del foro friulano, riconosciuto da tutti in termini di competenza e deontologia.L'associazione (under 45) nata nel 1966, tutela i diritti dell'avvocatura, garantisce ai praticanti e ai giovani avvocati un'idonea formazione professionale, ne favorisce la specializzazione e agevola l'accesso alla professione forense oltre all'obiettivo, fra gli altri, di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare sul diritto a un'effettiva difesa e a un processo equo e di ragionevole durata. ARC/LP/ma