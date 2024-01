Progetti: Zilli-Roberti, Parco del mare 5.0 deve essere originale

I due assessori hanno partecipato alla prima riunione del Comitato scientifico Trieste, 15 gen - "Dopo una gestazione così lunga e la conclusione dei lavori prevista tra tre anni quello che l'Amministrazione regionale - finanziatrice del progetto - e i cittadini si aspettano è qualcosa di unico nel suo genere, di mai fatto prima; in considerazione di ciò, la presenza a questo tavolo tecnico delle più importanti realtà scientifiche del territorio rappresenta un elemento fondamentale in vista di questo ambizioso obiettivo". Lo hanno detto oggi a Trieste gli assessori regionali Barbara Zilli (Finanze) e Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) a margine della prima riunione del Comitato scientifico che curerà parte dei contenuti del Nautaverso - Il Parco del mare 5.0, il progetto di sviluppo urbano e rigenerazione previsto nell'area del Porto Lido che prevede una connessione tra la città e il mare declinata negli ambiti della scienza e dell'innovazione. Come ha sottolineato l'assessore Zilli, nel Nautaverso la Regione ci crede perché si tratta di un progetto altamente innovativo con rilevanti potenzialità attrattive in termini di visitatori non solo per Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. "L'impegno regionale in termini economici di 8 milioni di euro - ha spiegato Zilli - testimonia il sostegno al progetto anche in funzione di un'interazione digitale finalizzata alla divulgazione scientifica, con la prospettiva che una volta realizzato il Parco del mare 5.0 raggiunga un proprio equilibrio finanziario". Da parte sua l'assessore Roberti ha insistito sull'aspettativa dei cittadini, i quali chiedono alle Istituzioni un uso delle risorse pubbliche finalizzato a qualcosa che porti un vantaggio concreto al territorio, sia sul piano economico che su quello sociale e della qualità della vita. "La partecipazione della Regione al Comitato scientifico - ha detto ancora Roberti - dimostra come l'Amministrazione consideri questo progetto fortemente strategico, nell'ottica di realizzare non una struttura che è già stato fatta, ma di creare un polo scientifico e divulgativo focalizzato sul mare del tutto originale e capace di rafforzare la conoscenza e l'attrattività del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale". ARC/GG/al