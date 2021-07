Prosecco: Zannier, Ue non stravolga le proprie stesse regole

Udine, 2 lug - "L'Unione europea non pensi di poter stravolgere l'applicazione delle proprie stesse regole. L'assegnazione ad un vino bianco croato della denominazione Prosek è in palese conflitto con la Dop italiana Prosecco e con tutte le normative comunitarie".



Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che unisce così la propria voce a quella dei tanti esponenti italiani di diversi schieramenti politici, europarlamentari, deputati e governatori in primis, che in queste ore si stanno opponendo con fermezza alla richiesta avanzata dalle autorità di Zagabria alla Commissione europea per l'avvio della procedura di riconoscimento della Menzione tradizionale Prosek a un vino bianco prodotto in Croazia.



"Ricordo che già alcuni anni fa la Croazia aveva chiesto il riconoscimento della denominazione, allora rifiutato da Bruxelles in quanto palese plagio del nostro Prosecco. Se l'Unione europea intende mantenere un minimo di credibilità rispetto a regole ampiamente condivise si comporti con coerenza e blocchi immediatamente la richiesta", ha concluso Zannier.