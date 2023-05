Prot.civ: Riccardi, 280mila euro per messa sicurezza Noncello

Palmanova, 30 mag - "Abbiamo risposto immediatamente all'appello lanciato dal sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, e dall'assessore comunale, Monica Cairoli, per mettere in sicurezza un tratto del fiume Noncello interessato, sulla sponda sinistra, da un significativo smottamento che ha richiesto, da parte dell'amministrazione municipale della città, l'interdizione alla navigazione e il divieto di accesso per un concreto e immediato pericolo per la sicurezza di persone e cose". Lo comunica l'assessore regionale con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Ricardo Riccardi. "Sono stati messi a disposizione 280.000 euro da parte della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per interventi urgenti di messa in sicurezza dell'area interessata dalla problematica - ha spiegato Riccardi -. I tecnici della Protezione civile Fvg hanno eseguito prontamente un sopralluogo tecnico per accertare l'entità del dissesto e per valutare la situazione di pericolo. È emersa una situazione di rischio di scivolamento verso il fiume di un'estesa porzione della sponda del corso d'acqua". "L'area interessata si trova sulla sinistra idrografica, in corrispondenza e a valle di un'ansa, in cui il fiume modifica il suo corso verso destra. L'intervento in urgenza vuole evitare fenomeni di esondazione, a protezione delle comunità e dell'abitato" ha concluso Riccardi. ARC/PT/gg