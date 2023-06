Prot.civ: Riccardi, 9. colonna mobile parte emergenza Emilia-Romagna

Palmanova, 6 giu - "Continua lo sforzo dei volontari e dei funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ormai da oltre 20 giorni sono impegnati nel portare aiuto e sollievo alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Per la giornata di domani è prevista la partenza, dalla sede della Pcr di Palmanova, di una nuova colonna mobile regionale. È la nona". Lo comunica l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. "L'area di destinazione dei volontari e di un funzionario, per un totale di 24 tra uomini e donne, è quella di Forlì, dove il contingente è stato ed è costantemente impiegato nella pulizia di scantinati, residenze private e capannoni da acqua e fango, ma anche nella pulizia degli archivi del Comune e nella salvaguardia dei volumi e libri rari della biblioteca vescovile - ha spiegato Riccardi -. La situazione a Forlì resta molto difficile e, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, tramite il Dipartimento nazionale di Protezione civile, continuiamo a dare il nostro aiuto". "Il sistema di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sta rispondendo a questa nuova emergenza sul territorio nazionale con la grande capacità organizzativa che lo caratterizza, mettendo in campo le alte competenze maturate in anni di esperienza e formazione, e con mezzi all'avanguardia, in alcuni casi unici a livello nazionale per la gestione di emergenze. Tutto a beneficio di queste popolazioni in ginocchio, tra strade crollate e case inagibili" ha aggiunto Riccardi. I volontari di Protezione civile che partiranno domani mattina, alle 8, fanno parte dei gruppi comunali di Pc Aquileia, Aviano, Caneva , Carlino, Cordovado, Cormons, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Daniele del Friuli, Tavagnacco, Trieste, Turriaco e Zuglio. A loro si uniscono il Corpo pompieri volontari di Moggio Udinese e il Corpo pompieri volontari di Trieste, entrambe associazioni di Protezione civile. ARC/PT/gg