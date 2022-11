Prot.civ.: Riccardi, basilare opera volontari per alluvione Pn 2002

Pordenone, 29 nov - "Se oggi il nostro territorio può dirsi preparato per fronteggiare in maniera efficace e tempestiva gli effetti di condizioni meteo avverse causate da una mutazione climatica ormai irreversibile, è grazie alla capacità di resilienza che ha sviluppato e che continua con costanza a sviluppare". Lo ha detto ieri sera il vicegovernatore e assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervento al teatro Verdi di Pordenone alla serata organizzata a 20 anni dall'alluvione del capoluogo del Friuli Occidentale, un evento ideato per dire "grazie" ai volontari e a tutti coloro che, in quei momenti, si prodigarono per aiutare le comunità e avviare le opere di ripristino. Presenti numerose autorità ed esperti, insieme al sindaco Alessandro Ciriani. "La forte alleanza che si è creata tra la popolazione, a partire dal singolo cittadino, i volontari di Protezione Civile, la macchina della Protezione Civile della Regione e tutte le strutture che gestiscono le emergenze, mette la nostra Regione tra le prime in Italia e nel mondo nella capacità di gestire l'imprevedibile, di arginare gli effetti nefasti delle criticità, di aiutare chi è nel bisogno. Nella capacità di ripartire e nella volontà di non darsi mai per vinti" ha aggiunto Riccardi. "Il titolo dell'evento, 'Nessuno si salva da solo' riassume con poche ma importanti parole la consapevolezza che caratterizza le genti della nostra terra, provata storicamente da situazioni estreme, anche nel passato recentissimo: parliamo di persone che fanno sistema, che comprendono quando è il momento di superare le diversità e lavorare per il bene comune, di concerto con le Istituzioni" ha sottolineato infine il vicegovernatore. ARC/PT/gg