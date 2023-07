Prot. civ.: Riccardi, Camp Action Sequals trasferisce valori a giovani

Sequals, 1 lug - "L'occasione di questo Camp Action è far vivere ai ragazzi un momento di scoperta pratica del mondo del volontariato. Ma se l'obiettivo principale nel breve periodo è quello di far conoscere ai partecipanti l'organizzazione e l'operatività dei volontari della Protezione Civile, nel lungo periodo, invece, il CampAction 2023 mira non solo ad appassionare i ragazzi al volontariato e a responsabilizzarli per quello che concerne la prevenzione incendi e l'aiuto nel caso di evento sismico, atmosferico, alluvionale e comunque in caso di emergenza, ma anche a trasmettere loro l'importanza del lavorare insieme". Lo ha sottolineato l'assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi intervenendo a Sequals alla VI edizione del Camp Action, organizzato dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile in collaborazione con il Comune, a cui stanno partecipando ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni. Nella tre giorni i ragazzi hanno la possibilità di conoscere il lavoro, i compiti, il modo di operare e la vita del volontario e quindi, avvicinandosi a questo mondo, potranno maturare l'idea di approfondire questa esperienza e mettersi a disposizione delle rispettive comunità diventando volontari di Protezione civile. "Si tratta di un'iniziativa importante sotto il profilo della formazione alla cultura della prevenzione e soprattutto per il coinvolgimento delle giovani generazioni, indispensabili affinché questa straordinaria esperienza di tecnica e generosità che tutti ci invidiano, la Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia, possa proseguire solida e partecipata" ha concluso Riccardi. Il tema di questa VI edizione del CampAction era "Pensi di farcela?" e l'idea cardine quella di far sperimentare ai ragazzi le attività di protezione civile e di soccorso collocate nel vivere di ogni giorno - sono i ragazzi infatti che devono provvedere quotidianamente alla pulizia del campo base, degli ambienti comuni, dei bagni, occuparsi del servire i pasti e riordinare la mensa, collaborare con i volontari nell'organizzazione e per certi aspetti nella gestione della giornata - e far passare il valore del cooperare insieme per il raggiungimento degli obiettivi. ARC/EP/gg