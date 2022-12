Prot. civ.: Riccardi, domande dalle imprese ristori maltempo 2019-2020

Si deve segnalare la seconda richiesta entro il 16 gennaio 2023



Palmanova, 22 dic - "Le imprese titolari di attività economiche e produttive che hanno subito danni per gli eventi meteo avversi del novembre 2019 e del dicembre 2020 e che hanno già presentato il modello di richiesta al proprio Comune (Modulo C1) per ottenere i primi ristori, possono presentare al proprio Municipio l'istanza per ottenere una seconda tranche, entro il 16 gennaio 2023".



A comunicarlo è il vicegovernatore e assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"A seguito delle due emergenze riconosciute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per le condizioni meteo avverse del novembre 2019 e dicembre 2020 - entra nel dettaglio Riccardi - abbiamo deliberato in un primo momento uno stanziamento, in forma forfettaria, fino a 20.000 euro, per le imprese che hanno subito danni. Per l'emergenza di novembre 2019 sono in corso le erogazioni relative alle 162 domande pervenute per un ammontare complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, mentre per l'emergenza di dicembre 2020, sono in fase di definizione le istruttorie utili alla determinazione delle concessione relative alle 16 domande presentate dalle imprese per un fabbisogno di 246 mila euro".



"Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha messo a disposizione, inoltre, 50 milioni di euro per tutte le regioni che hanno fatto richiesta, tra cui il Friuli Venezia Giulia - continua Riccardi -. Adesso andiamo a erogare la seconda parte dei ristori, per entrambe le emergenza di novembre 2019 e dicembre 2020, non solo a favore dei privati che hanno subito danni e che hanno già trasmesso la domanda entro il primo dicembre 2022, ma anche a favore delle imprese che presenteranno la relativa istanza entro il 16 gennaio 2022".



L'importo massimo che sarà riconosciuto per ciascuna imprese ammonta a 450.000 euro, con copertura variabile dal 50 al 80% della spesa ammissibile. La domanda può essere compilata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito della Protezione civile regionale, nelle sezioni dedicate, rispettivamente all'emergenza novembre 2019 (OCDPC 622/2019) e dicembre 2020 (OCDPC 783/2021), da presentare alle amministrazioni comunali entro il 16 gennaio 2023. ARC/PT/pph