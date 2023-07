Prot.civ: Riccardi, maltempo, meno di 100 utenze disalimentate

Palmanova, 26 lug - "In questa condizione di emergenza causata da eventi meteo avversi che si sono susseguiti rapidamente in pochi giorni, la comunità è stata colpita anche per la mancanza di corrente elettrica. Da circa 16.000 utenze disalimentate che si registravano nella prima serata di lunedì, nel primo pomeriggio di oggi, siamo passati a 100 utenze ancora da gestire". Lo comunica l'assessore regionale con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che ha seguito la situazione dalla sala operativa regionale (Sor) della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia dove un tecnico di E-Distribuzione, sia nella giornata di ieri, in quella di oggi, è stato presente per gestire in maniera sinergica con gli operatori le chiamate dei cittadini, fornendo indicazioni e rassicurando circa i tempi di risoluzione delle problematiche. "La priorità è stata data inizialmente alle numerose linee di media tensione, quelle che alimentano un consistente numero di clienti - spiega Riccardi -. Il personale di E-Distribuzione ha poi provveduto a gestire i gruppi di utenti singoli e le singole forniture, in un lavoro ininterrotto che sta continuando anche in queste ore, fino alla risoluzione completa dei problemi di disalimentazione". "Le aree più colpite dalla violenta ondata di maltempo di lunedì sera, che ha causato la caduta di rami e alberi lungo le linee, in alcuni casi completamente distrutte, sono quelle interessate anche dalla mancanza di corrente elettrica. Il personale di E-Distribuzione, giunto anche da fuori regione per far fronte all'emergenza, ha provveduto a installare gruppi elettrogeni nelle zone dove il lavoro di ripristino richiederà maggiore tempo per la riparazione dei danni", ha specificato Riccardi. ARC/PT/pph