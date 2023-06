Prot.civ: Riccardi, morte Giovanni Anzil, perdiamo uomo di valori

Tarcento, 6 giu - "Perdiamo un uomo di grandi valori, di grande generosità, abnegazione e forza. La sua scomparsa improvvisa e prematura ha suscitato vasto cordoglio nella comunità del Tarcentino dove è stato un esempio per le sue doti di disponibilità e competenza per la squadra comunale di Protezione civile e per i colleghi degli uffici municipali". Lo ho detto questa mattina l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha preso parte alla celebrazione delle esequie di Giovanni Anzil, volontario di Protezione civile del gruppo comunale di Tarcento, dipendente del Municipio della cittadina, mancato improvvisamente venerdì scorso all'età di 57 anni. I funerali sono stati officiati nella chiesa di Segnacco di Tarcento e hanno visto una grande partecipazione di volontari e funzionari di Protezione civile, di membri e referenti di associazioni locali. "Ricordo Giovanni come una persona solare, per il suo sorriso unito a una grande energia e operatività - ha detto ancora Riccardi -. La sua capacità di fare squadra e di ascoltare gli altri ne ha fatto punto di riferimento per la comunità. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella grande famiglia della protezione civile e nel paese dove viveva con la sua famiglia. Ci stringiamo ai suoi cari in questo grave momento di dolore". ARC/PT/pph