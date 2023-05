Prot.civ: Riccardi, nuova partenza per salvare arte in Emilia

I volontari si occuperanno del recupero di libri danneggiati della biblioteca vescovile di Forlì



Palmanova, 23 mag - "Un nuovo sforzo ci è stato richiesto nelle terre martoriate dell'Emilia-Romagna, questa volta per recuperare i libri danneggiati della biblioteca vescovile di Forlì. Abbiamo dato subito la nostra disponibilità con la partenza di una nuova colonna mobile, la quinta, che partirà domani mattina dalla sede di Palmanova".



Lo comunica l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ringraziando tutti i funzionari e tutti i volontari che ormai da più di una settimana, sono impegnati a Ravenna, Predappio e Forlì per portare soccorso e sollievo alle comunità colpite dalla calamità.



"La richiesta è giunta tramite il Dipartimento nazionale di Protezione civile, su istanza del Ministero dei beni culturali e della Soprintendenza dell'Emilia Romagna - ha spiegato Riccardi -. I nostri volontari e funzionari sono chiamati a un compito importante: quello della salvaguardia della storia e della cultura di questo territorio. Una richiesta che ci onora e che dimostra ancora una volta come il sistema di protezione civile del Friuli Venezia Giulia abbia raggiunto livelli di specializzazione tali da poter rispondere a esigenze estremamente diversificate". ARC/PT/gg