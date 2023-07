Prot.civ: Riccardi, nuovi mezzi e sede rinnovata Pc Cordenons

Cordenons, 15 lug - "Fornire mezzi e spazi adeguati ai gruppi comunali di Protezione civile del nostro Friuli Venezia Giulia è fondamentale per consentire loro di operare in maniera sempre più competente, appropriata e specializzata per la salvaguardia della comunità e per la tutela del territorio in cui vivono. La Regione è fortemente impegnata su questo fronte, con uno stanziamento importante, di 20 milioni di euro stanziati già durante la scorsa Legislatura, destinato all'implementazione del parco mezzi, al miglioramento e al rinnovamento delle sedi, dotate di recente anche di defibrillatori per ogni singola squadra, fino alla formazione e alla fornitura puntuale di divise e presidi a tutela della propria sicurezza". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Cordenons, in occasione della consegna al locale gruppo comunale di Protezione civile della rinnovata sede, in zona industriale, e alla consegna di due nuovi mezzi che entrano a far parte del parco macchine per svolgere in maniera sempre migliore l'attività di formazione, informazione, prevenzione e l'attività a favore della cittadinanza e del territorio nei momenti di emergenza. Hanno preso parte alla cerimonia di consegna il sindaco Andrea Delle Vedove, il coordinatore locale di Pc Gianni Vidali, volontari provenienti dai gruppi vicini di Pc, membri di altre associazioni di Protezione civile Fvg, autorità civili e militari, e don Angelo Grillo che ha benedetto la rinnovata sede. "Per consentire ai volontari di operare al meglio abbiamo stanziato, per il rinnovamento della sede, circa 100.000 euro - ha spiegato Riccardi entrando nel dettaglio -. I due nuovi mezzi consegnati al gruppo hanno un valore complessivo di oltre 150 mila euro, cofinanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Quello che crediamo sia fondamentale è che questa importante esperienza, nata sulle macerie del terremoto del 1976, venga portata avanti, a vantaggio della nuove generazioni, in un percorso di crescita che non deve mai cessare e che avrà sempre il supporto della Regione". Il gruppo comunale di Pc di Cordenons è attivo da circa 27 anni e conta, tra le sue fila, anche due giovanissime leve: un sedicenne e una diciottenne che hanno portato il nuovo vigore all'interno della compagine. Le attività di cui si occupano prevalentemente volontari e volontarie di Pcr di Cordenons sono legate ad allagamenti di case e scantinati e al rimedio dei danni causati dalla caduta di alberi: problematiche ricorrenti in questa zona del Friuli Occidentale. La sede è stata rinnovata, in particolare con la messa a norma delle coperture dalle quali è stata rimossa la parte in amianto ed è stato attivato il cosiddetto "percorso vita" affinché le persone che svolgono attività di manutenzione sui tetti operino nella più completa e ampia sicurezza. Gli interventi hanno poi riguardato la tinteggiatura completa dagli esterni e degli interni della sede; la sistemazione delle aiuole e delle aree di accesso, la messa a norma del sistema elettrico, la coibentazione delle aree destinate al deposito stoccaggio del sale chimico da utilizzare nei periodi più freddi dell'anno e altri interventi minori ma di importante valenza per favorire la ottimale attività della sede. ARC/PT/gg