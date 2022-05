Prot. civile: 25 anni di presenza attiva del gruppo Prata di Pn

Prata di Pordenone, 15 mag - Il Gruppo comunale di Prata di Pordenone celebra 25 anni di presenza e attività in tutte le principali operazioni che hanno coinvolto la Regione Friuli Venezia Giulia: la sfida è ora acquisire nuove competenze e cercare di trasmettere i valori alle nuove generazioni.



È il concetto espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile a Prata di Pordenone nel corso della cerimonia per festeggiare il venticinquesimo dalla fondazione del gruppo locale di Protezione civile, celebrata con il ritrovo in piazza Meyer, la Santa Messa, l'alzabandiera e l'evento al teatro Pileo per valorizzare l'attività dei volontari.



Il vicegovernatore, alla presenza del sindaco e di numerosi amministratori locali e autorità, ha manifestato la gratitudine per l'impegno e la dedizione di tutti i volontari e le volontarie, sottolineando come la consolidata attività di prevenzione, l'estensione dell'orizzonte di azione del sistema guardando oltre le conseguenze dell'evento atmosferico e l'organizzazione capillare sul territorio abbiano permesso di gestire al meglio la crisi pandemica. ARC/EP/pph