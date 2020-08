Prot. civile: firmato accordo Regione Fvg/Enel per gestione emergenze

Trieste, 6 ago - Si consolida e si sviluppa il rapporto tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed Enel nella gestione dei fenomeni emergenziali che impattano sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica. E' stato infatti siglato lo scorso mese, dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile e dalla responsabile Sostenibilità e affari istituzionali Area Nord di Enel Italia, Maria Luigia Partipilo, un nuovo protocollo che punta a migliorare e incrementare la reciproca collaborazione in occasione di eventi con rilevanti impatti sul territorio e sulle infrastrutture.La sinergia era stata avviata nel 2016 con la definizione di uno specifico impegno che in questi anni ha permesso di approfondire i reciproci criteri di intervento e di gestione delle emergenze, così da sviluppare tutti gli ambiti di cooperazione utili per la messa in sicurezza del territorio e per assicurare il rapido ripristino del servizio elettrico, anche in occasione dei sempre più numerosi e dannosi eventi naturali estremi che interessano la regione.La partnership ha inoltre portato al miglioramento della comunicazione tra le rispettive sale operative, all'attività formativa di oltre 150 volontari di protezione civile per interventi in prossimità di reti elettriche, allo svolgimento di esercitazioni congiunte e soprattutto al perfezionamento del sostegno reciproco durante gli interventi in emergenza.Regione ed Enel puntano così a rendere più efficace e pervasiva la collaborazione incidendo significativamente sia nella formazione delle strutture di Protezione Civile che nei rispettivi protocolli operativi, conseguendo benefici tangibili nella messa in sicurezza delle infrastrutture elettriche, nel coordinamento per la gestione delle emergenze, nonché nel miglioramento complessivo della qualità del servizio elettrico assicurato a cittadini e imprese della regione. ARC/COM/gg