Prot. civile:intitolazione Mazzaro sede Pagnacco ricorderà suo impegno

Alla cerimonia hanno partecipato il vicegovernatore e l'assessore alle Finanze



Pagnacco, 21 apr - La grande partecipazione alla cerimonia di intitolazione della sede della Protezione civile di Pagnacco a Luca Mazzaro, sindaco del Comune friulano recentemente scomparso, e la presenza di rappresentanti delle istituzioni di tutti gli orientamenti politici è la dimostrazione del grande senso istituzionale e della correttezza da lui sempre dimostrati, anche quando si è trovato a combattere battaglie accese per tutelare la comunità che ha rappresentato come primo cittadino. La scelta di dedicargli proprio questo edificio è inoltre particolarmente corretta perché i valori portati avanti dalla Protezione civile incarnano i tratti più significativi del carattere di Luca Mazzaro, ovvero l'attenzione alla solidarietà, la generosità e una grande tenacia, dimostrata anche nei momenti più difficili.



È questo, in sintesi, il pensiero espresso dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia durante l'intitolazione della sede della Protezione civile di Pagnacco a Luca Mazzaro, alla quale hanno partecipato, oltre a numerosi cittadini, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il prefetto di Udine, il sindaco di Pagnacco, il presidente del Consiglio regionale e alcuni consiglieri regionali.



Nel corso della cerimonia l'assessore regionale alle Finanze ha ricordato l'impegno profuso da Luca Mazzaro per Pagnacco e sottolineato come l'intitolazione a lui della sede della Protezione civile sia un chiaro esempio della volontà di continuare a portare avanti lo spirito che ha sempre animato la comunità locale a partire dalla solidarietà e dall'impegno a favore del prossimo, per il quale il Friuli Venezia Giulia si distingue sempre. ARC/MA/al