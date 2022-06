Prot. Civile: ok lavori urgenti a Tolmezzo-Illegio e Attimis

Udine, 10 giu - La Giunta regionale ha ratificato il decreto del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile con cui si autorizza la realizzazione di ulteriori interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito nei Comuni di Tolmezzo e Attimis.Nella prima località, l'intervento interessa la viabilità lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio danneggiata da uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale e per il quale erano già stati prenotati 100mila euro. A seguito di un nuovo smottamento sul medesimo tratto si è resa necessaria una maggiore spesa pari a 36.735,91 euro per i lavori supplementari.Ad Attimis, invece, l'intervento per il quale sono stati prenotati 36mila euro, riguarda la strada comunale Attimis-Subit, in località Bombardier. ARC/LP/al