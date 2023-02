Prot. civile: Regione incontra gestori idrici Fvg su emergenza siccità

Palmanova, 16 feb - Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia questo pomeriggio ha incontrato al Centro funzionale di Palmanova i gestori dei servizi idrici della Regione.L'incontro si è svolto in seno a una riunione ricognitiva programmatoria, a fronte dell'emanazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzata a realizzare interventi urgenti di Protezione civile per contrastare la situazione di deficit idrico in atto in Friuli Venezia Giulia, così come in altre parti della Penisola, in particolare nel Nord Italia.Ringraziandoli per la partecipazione e la collaborazione, il vicegovernatore ha chiesto ai gestori idrici di eseguire una ricognizione dettagliata sulle aree di competenza e di far giungere entro 30 giorni una relazione sui lavori urgenti che ritengono di dover eseguire sui territori di riferimento.Il vicegovernatore ha spiegato che in questo modo sarà possibile avanzare in maniera puntuale e tempestiva al Dipartimento nazionale di Protezione civile, le necessarie richieste di copertura finanziaria per la realizzazione delle opere urgenti. ARC/PT/ma