Prot. civile: Regione, Stati generali per riorganizzazione sistema

Udine, 14 mag - Gli Stati generali della Protezione civile regionale saranno un importantissimo punto di partenza nel nuovo processo di trasformazione ed evoluzione del sistema di volontariato, con lo scopo di renderlo ancora più solido e organizzato in conseguenza della necessità di una sempre maggiore specializzazione dei volontari e caratterizzazione dei loro compiti.È, in sintesi, quanto ha indicato l'assessore regionale alla Protezione civile alla Consulta in forma plenaria dei coordinatori dei Gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di Protezione civile, svoltasi ieri sera nell'auditorium Comelli della sede della Regione a Udine.L'incontro è stato incentrato sul cronoprogramma inerente alla convocazione degli Stati generali della Pcr e sulla nomina dei rappresentanti che comporranno i diversi tavoli di lavoro, finalizzati alla redazione di specifiche linee guida e principi di funzionamento del sistema, indicazioni sul nuovo piano formativo, nuove proposte e iniziative per lo sviluppo del volontariato nel territorio. L'obiettivo è di giungere entro il 15 ottobre 2024 all'approvazione del documento finale in materia di sicurezza per i volontari di Pc, al fine di avviare successivamente l'iter per la formalizzazione dei protocolli. Sono stati inoltre condivisi gli aggiornamenti sugli esiti del tavolo nazionale sulla sicurezza che ha visto partecipe anche la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.Nel dettaglio, i cinque tavoli individuati saranno dedicati alla revisione dell'impianto regolatorio (modalità di impiego del volontariato, nomina del coordinatore e delle altre figure di riferimento, introduzione dell'obbligo formazione iniziale e continua nel volontariato, modalità di adesione ai gruppi comunali, funzionamento delle forme di aggregazione intercomunali), alla formazione base e specifica dei volontari, alla sicurezza dei volontari in relazione ai diversi scenari operativi, all'attrazione delle nuove generazioni nel mondo del volontariato e all'antincendio boschivo.L'assessore ha colto l'occasione per rinnovare il ringraziamento ai volontari per il lavoro svolto negli anni, affrontando anche situazioni emergenziali inimmaginabili senza far mai venire a meno le ragioni che spingono a impegnarsi nel volontariato, ovvero dare una risposta alla popolazione nei momenti di maggiore complessità. ARC/PAU/gg