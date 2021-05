Prot. civile: Riccardi, 100mila euro per sistemazione tornante Cimel

Ulteriore intervento in continuità con quello in via d'ultimazione Forgaria nel Friuli, 17 mag - "Oltre alla messa in sicurezza della zona dopo il maltempo dell'ottobre 2018, l'intervento avviato dal Comune di Forgaria del Friuli su delega del Commissario per l'emergenza Vaia sul tornante del Cimel ha consentito di individuare un'ulteriore criticità sulla carreggiata per risolvere la quale è necessario intervenire. Attraverso un ulteriore stanziamento del valore stimato di 100mila euro a valere sui fondi della Protezione civile regionale, che si somma ai 350mila euro di valore totale dell'opera, l'Amministrazione comunale potrà quindi realizzare il secondo intervento in continuità con quello già esecuzione, di modo da rendere completamente agibile la carreggiata entro l'estate". Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante il sopralluogo di questa mattina sul tornante Cimel, assieme al sindaco di Forgaria, Marco Chiapolino. "In questo modo garantiremo l'esecuzione di un intervento più ampio che, oltre a mettere completamente in sicurezza l'area, consentirà di eseguire un'unica e omogenea asfaltatura del manto stradale - ha spiegato Riccardi -. Inoltre, i tempi d'esecuzione dei lavori saranno decisamente contenuti e consentiranno il ritorno alla piena funzionalità di una strada che viene percorsa, oltre che dalle automobili, anche dagli scuolabus e dai bus turistici". ARC/MA/ep