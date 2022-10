Prot. civile:Riccardi, 25° squadra Pravisdomini prova valore volontari

Pravisdomini, 22 ott - "Quelli che abbiamo passato sono stati anni molto difficili: pandemia, guerra, incendi. È in momenti di grande difficoltà come questi che si distingue il valore delle persone. I volontari della Protezione civile, 'angeli' che vegliano la comunità, hanno saputo supportare e rassicurare la popolazione in difficoltà. A loro va il nostro grazie più grande, anche per il costante e continuo lavoro svolto ogni giorno, al di là delle emergenze". Sono le parole del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi intervenuto questo pomeriggio a Pravisdomini in occasione della cerimonia per i 25 anni di fondazione della squadra comunale di Protezione civile alla quale ha preso parte anche il sindaco Davide Andretta. "Oggi è stato premiato anche chi ha fondato questa squadra per aiutare gli altri con generosità e in maniera disinteressata nel momento del bisogno, quando è necessario - ha detto Riccardi -. Alcuni di loro non ci sono più ma hanno lasciato una testimonianza importante, raccolta da tanti giovani che rappresentano il nostro futuro". La cerimonia per l'anniversario della fondazione della squadra avrebbe dovuto tenersi due anni fa, ma a causa della pandemia è stata rinviata. Il gruppo è ora composto da una ventina di volontari e conta numerose nuove leve. Quando è nata la squadra di Pravisdomini è diventata punto di riferimento per la comunità, incrementando negli anni il parco mezzi grazie al supporto della Protezione civile regionale. Tra le attività che i volontari hanno svolto durante il periodo della pandemia rientrano la consegna delle mascherine e dei generi alimentari e, subito dopo, il supporto fornito nei centri vaccinali. Negli anni, i volontari hanno partecipato a svariate missioni e sono stati impegnati con costanza per il supporto alla popolazione di Pravisdomini. Tra gli ultimi interventi anche l'esercitazione che si è tenuta nel polo scolastico che comprende la primaria e l'asilo, durante la quale è stata effettuata la pulizia completa del verde: l'area è stata quindi restituita a bambini e maestre sicura e confortevole. ARC/PT/ma