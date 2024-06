Prot. civile: Riccardi accordo con Arcs su formazione defibrillatori

Udine, 15 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha autorizzato la stipula di una convenzione con l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) per lo svolgimento di attività di aggiornamento formativo in favore dei volontari dei gruppi comunali di protezione civile per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (Dae).L'accordo avrà durata fino al termine degli eventi formativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, con onere complessivo pari a 14.280,00 euro posto a valere sulle risorse già autorizzate ma potrebbe, secondo Riccardi, prefigurare una futura collaborazione pluriennale tra la Protezione civile della Regione e Arcs, nell'ambito della prosecuzione, potenziamento e velocizzazione della "Catena della sopravvivenza", progetto con cui si è dotato il territorio regionale di una rete capillare di defibrillatori garantendo anche la manutenzione dei dispositivi e la formazione delle persone."La Protezione civile regionale ha riscontrato l'esigenza di organizzare delle sessioni di aggiornamento formativo sui defibrillatori semiautomatici per i volontari che hanno effettuato la formazione nel 2022 - spiega Riccardi - e l'avvio di una collaborazione con Arcs risponde a questa necessità promuovendo la formazione congiunta degli operatori coinvolti nel progetto di rafforzamento della "Catena della sopravvivenza" in caso di arresto cardio circolatorio, percorso che si avvale della partecipazione del Sistema regionale di volontariato di protezione civile e rientra in modo diretto tra gli strumenti di promozione della cultura dell'emergenza nella popolazione".La sala operativa regionale emergenza sanitaria Fvg (Sores), quale struttura operativa emergenziale organizzativa di Arcs potrà provvedere al coordinamento didattico delle attività formative. ARC/LP/pph