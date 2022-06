Prot. civile: Riccardi, con Curcio d'accordo su ruolo centrale Ogs

Trieste, 28 giu "Innanzitutto il capo del dipartimento ha avuto modo di approfondire e apprezzare il ruolo e l'attività dell'Ogs quale eccellenza del territorio e partner fondamentale nel sistema nazionale di Protezione civile: punto di riferimento scientifico per l'oceanografia e la sismologia". Lo ha detto oggi a Sgonico il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso della visita del capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs). Accompagnando Curcio all'interno della struttura di Borgo Grotta Gigante Riccardi ha ribadito l'importanza dell'attività svolta dall'Ogs in virtù dei progetti avviati anche con il supporto dell'Amministrazione regionale. Relativamente al problema della siccità incombente sul Friuli Venezia Giulia - come su tutta la penisola - Riccardi ha affermato che la questione non sia tanto quella degli eventuali atti da emanare, ma piuttosto di misure da prendere in una situazione in cui la risorsa idrica scarseggia e va quindi usata la meglio. "Intanto - ha concluso il vicegovernatore - l'Amministrazione regionale ha iniziato a stanziare delle risorse in via prudenziale, prevedendo la necessità di spostare l'acqua con delle autobotti nelle zone di maggiore sofferenza. Un tanto per farsi trovare pronti in caso la crisi si acuisse". ARC/GG