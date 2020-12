Prot. Civile: Riccardi, donazione Bcc rinforzerà dotazioni squadra Pn

Pordenone, 12 dic - "Un gesto significativo che dimostra l'attenzione verso il territorio e che permette al sistema della Protezione civile regionale di avere a disposizione un mezzo perfettamente coerente con le esigenze di questa zona e della locale squadra di volontari". Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha voluto ringraziare la banca di Credito cooperativo Pordenonese e Monsile per aver deciso di acquistare, con parte del proprio plafond destinato ad opere di beneficienza, un mezzo per i volontari del capoluogo della Destra Tagliamento. Con una semplice cerimonia, svoltasi nei pressi della loggia del Municipio a Pordenone, alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani nonché del vicepresidente della Bcc Walter Lorenzon, del direttore generale dell'istituto di credito Gianfranco Pilosio e del direttore centrale della Protezione civile Amedeo Aristei, sono state consegnate al Comune le chiavi del pick up Ford ranger XL. La banca di Credito cooperativo operante nelle due regioni del Nordest è da sempre attenta alle necessità del territorio; anche quest'anno ha accantonato parte dell'utile di esercizio 2019 a favore delle comunità, dotando ogni singola area del vasto territorio di competenza di un plafond destinato a supportare iniziative sociali, sanitarie, culturali, sportive e educative. La cifra per il 2020, del valore totale di 700mila euro, è stata destinata a diversi beneficiari, con una particolare attenzione per quelle iniziative volte a contrastare e lenire i disagi e a supportare le necessità nate dalla pandemia. A marzo, sono stati quindi accantonati 100mila euro, destinati alle sezioni locali della Protezione Civile di Veneto e Friuli Venezia Giulia, acquistando per esse due mezzi polivalenti completamente attrezzati. Esprimendo ringraziamento verso la Bcc Pordenonese e Monsile, il vicegovernatore ha evidenziato che "qualsiasi occasione per rinforzare gli strumenti e il patrimonio della Protezione civile regionale è ben accettata. Questo dono, di cui siamo molto grati, permetterà di irrobustire le dotazioni a disposizione del gruppo di volontari della città, che ha sempre svolto un lavoro encomiabile e che ha dato dimostrazione del suo valore anche in occasione degli ultimi episodi legati al maltempo. Il mezzo, per tipologia e allestimento, è perfettamente in linea con le esigenze di questo territorio e con le necessità espresse dal sistema regionale della Protezione civile. Fa enormemente piacere - ha concluso Riccardi - vedere riconosciuto con questa donazione il lavoro e lo spirito che questi uomini mettono in campo a favore dell'intera collettività". ARC/AL/gg