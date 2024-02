Prot. civile: Riccardi, incontro informativo a Codroipo su decreto 81

Codroipo, 6 feb - "La modifica normativa al decreto 81 introdotta dal Governo definisce con maggior chiarezza l'attribuzione delle responsabilità nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e prevede che sindaci e coordinatori di Protezione civile non siano ritenuti assimilabili a datori di lavoro e dirigenti. Il decreto si applica al mondo del volontariato per quanto attiene alla seconda parte relativa alla formazione e all'uso dei dispositivi di protezione individuali (sia in caso di conclamata emergenza sia in situazioni ordinarie), escludendo invece la prima parte ai fini delle responsabilità penali". Lo ha ricordato l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso della riunione svoltasi oggi pomeriggio a Codroipo con i sindaci e i coordinatori dei gruppi di Protezione civile del Medio Friuli. Si tratta del terzo incontro organizzato sul territorio per chiarire gli ambiti applicabilità del decreto legislativo n. 81/2008 nel volontariato, alla luce delle recenti modifiche normative. Il rappresentante dell'Esecutivo ha ribadito nell'occasione l'impegno della Regione nell'assicurare le condizioni per far ripartire a pieno regime il nostro sistema di Protezione civile, attraverso il sostegno e l'organizzazione delle attività formative e la fornitura dei dispositivi di sicurezza necessari. ARC/PAU/ma