Prot. civile: Riccardi, intervento urgente su strada Illegio-Tolmezzo

Trieste, 13 mar - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha autorizzato la realizzazione di un intervento urgente in Comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio a seguito di uno smottamento che ha coinvolto la carreggiata stradale.



Per la rimessa in sicurezza dell'arteria è stata prenotata la spesa complessiva di 100mila euro. ARC/PPH