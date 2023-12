Prot. civile: Riccardi, investimenti hanno contenuto danni maltempo

Ieri sera un incontro sulla gestione delle emergenze meteorologiche nel Rojale Reana del Rojale, 1 dic - "Le opere che sono state realizzate dalla Regione per rendere il territorio resiliente e, di conseguenza, le comunità che lo abitano più sicure, hanno contenuto gli effetti causati al suolo dagli eventi meteo avversi di luglio e agosto scorsi: grandine, vento, precipitazioni piovose molto intense e concentrate, e violente mareggiate, hanno causato comunque danni importanti ai quali abbiamo dato immediata risposta nell'emergenza stanziando, fino a oggi, 150 milioni di euro. Una cifra che non ha precedenti nella storia della Regione, alla quale attendiamo si affianchino fondi dello Stato". Lo ha ricordato l'assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto ieri sera nell'auditorium Monsignor Pigani, a Reana del Rojale, all'incontro pubblico "La gestione delle emergenze meteorologiche nel Rojale", al quale hanno preso parte il sindaco facente funzioni di Reana del Rojale, Anna Zossi, il primo cittadino di Tricesimo, Giorgio Baiutti, tecnici ed esperti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), del Consorzio di bonifica pianura friulana, della Direzione regionale ambiente, tecnici del Comune di Reana del Rojale, il direttore centrale della Protezione civile regionale Amedeo Aristei, e diversi cittadini che hanno subito danni a seguito della violenta grandinata che il 6 agosto scorso ha colpito Tricesimo e Reana del Rojale. "A fronte degli effetti di eventi meteo avversi sempre più violenti e ravvicinati, dobbiamo necessariamente pensare a interventi a protezione che guardino da una parte, come abbiamo sempre fatto, a una costante manutenzione delle opere già realizzate, dall'altra al loro ripristino e a un potenziamento delle stesse - ha sottolineato Riccardi -. Il tema è all'ordine del giorno per la Regione. Stiamo gestendo la coda degli interventi per l'emergenza Vaia, in fase di ultimazione: 500 milioni di investimenti su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, e il lavoro è imponente per arrivare a ristorare cittadini e imprese per i danni causati dal maltempo di luglio e agosto 2023, in cui rientrano anche le problematiche causate da pioggia e grandine a Tricesimo e a Reana del Rojale". Per quest'ultima zona, flagellata con precipitazioni violente concentrate in poco più di due ore, durante l'incontro sono stati illustrati anche gli interventi finanziati dalla Protezione civile regionale, per la tutela del territorio e delle comunità: tra questi, quelli urgenti di realizzazione di un diversivo idraulico per la deviazione delle portate di piena del Rio Tresemane, per oltre 5 milioni di euro, e di realizzazione urgente di un intervento per la scolmatura della portata del rio Buess nel torrente Torre a Reana del Rojale, per circa 970mila euro. Opere già realizzate e funzionanti che hanno risolto problematiche annose per questo territorio della regione. Altri interventi, sempre finanziati dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, hanno riguardato opere urgenti nei territori comunali di Martignacco, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, San Daniele del Friuli, Udine e Reana del Rojale, per il ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti e la realizzazione di opere di regimazione idraulica e salvaguardia della pubblica incolumità. "Molte opere realizzate hanno dimostrato la loro funzionalità per la mitigazione del rischio idraulico e altre ne vanno pianificate, considerati i cambiamenti climatici in atto. Alcune saranno realizzate anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riguarderanno la parte centrale della regione, la montagna e la linea costiera" ha aggiunto ancora Riccardi plaudendo l'attività svolta dall'amministrazione comunale di Reana del Rojale per il costante impegno nella manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio svolta in questi anni, in piena sinergia con la Regione. ARC/PT/al