Prot. civile: Riccardi, ok nuovi corsi di aggiornamento per volontari

Stanziati per la formazione oltre 149mila euroPordenone, 20 lug - "Per mantenere alto il livello di preparazione dei volontari della Protezione civile, la Regione ha deciso di approvare un nuovo piano di formazione che consenta di garantire alti standard qualitativi per chi poi deve operare sul campo".È questo il commento dell'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi a margine della seduta di Giunta nel corso della quale l'Esecutivo ha dato il via libera ad un nuovo piano di formazione del personale nell'arco di un triennio. A questo scopo la Regione ha destinato complessivamente 149mila 470 euro.Nello specifico i corsi si articoleranno in quattro sezioni. "Abbiamo previsto l'avvio di un Corso base di natura teorico/pratica in presenza, di 8 ore, previa frequenza della parte on line di 6 ore che si pone come propedeutica per il successivo modulo formativo di base. L'attività sarà obbligatoria per tutti i nuovi volontari dei gruppi comunali di protezione civile iscritti dal 14 luglio 2024 in poi e per tutti quelli già iscritti al 13 luglio 2024, ma che non abbiano ancora frequentato il corso base".A questo se ne aggiunge poi un secondo corso di aggiornamento obbligatorio per la parte riguardante la sicurezza (4 ore on line), destinato ai volontari dei gruppi comunali e delle Associazioni di protezione civile che abbiano già frequentato il corso base attualmente disponibile. Un terzo corso invece è riservato ai volontari delle Associazioni di protezione civile che non abbiano mai frequentato l'attuale corso base e che prevede la frequenza on line (6 ore). Infine la quarta e ultima sezione di aggiornamento è rivolta ai volontari antincendio boschivo con priorità ai capisquadra.Tutti i corsi verranno illustrati nel corso di un incontro in programma nella giornata di lunedì 22 luglio a Udine nell'Auditorium della Regione con inizio alle 18. ARC/AL/gg