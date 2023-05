Prot. civile: Riccardi, partita per Emilia-Romagna grande idrovora

Questa mattina dalla sede di Palmanova della Protezione civile regionale Palmanova, 16 mag - "Rispondendo alle istanze rappresentate dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Dipartimento nazionale di protezione civile, è stato disposto l'invio, oggi, dal Friuli Venezia Giulia, della grande idrovora che era stata subito messa a disposizione dalla Protezione civile regionale quando è scattata l'emergenza alluvione in quelle terre". Lo comunica l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, che ieri pomeriggio ha salutato, ringraziandoli, i volontari e i funzionari di Protezione civile partiti da Palmanova alla volta di Predappio, in Romagna, con la colonna mobile regionale, con funzione di monitoraggio del territorio e pulizia e messa in sicurezza delle aree allagate e coperte dal fango nel territorio comunale di Predappio. "L'idrovora, macchinario all'avanguardia nel suo genere in Italia nel panorama delle strumentazioni ideate per far fronte all'emergenza idrometerologica, è di recente acquisizione da parte della Protezione civile regionale - spiega Riccardi -. Una macchina altamente performante, capace di pompare anche acqua sporca in tempi rapidissimi, favorendo quindi le operazioni di messa in sicurezza del territorio e delle comunità insediate, in caso di alluvioni e allagamenti massivi". Nella tarda serata di ieri la colonna mobile regionale ha raggiunto Predappio con altre attrezzature; gli spazi per la sistemazione e il pernottamento sono quelli della palestra comunale. Il primo briefing con il sindaco di Predappio si è tenuto questa mattina alle 8. A seguito della riunione nel Centro operativo comunale (Coc), alle squadre del Friuli Venezia Giulia saranno assegnate specifiche aree per gli interventi di monitoraggio e pulizia. L'allerta meteo, in quelle terre, oggi è rossa, come da previsioni. ARC/PT/ma