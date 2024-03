Prot.civile: Riccardi, ponte torrente Degano garantirà traffico sicuro

"Modello operativo semplificato Vaia funziona e previene" Trieste, 14 mar - "La messa in sicurezza del ponte di Patuscera sul torrente Degano lungo la strada regionale 465 è un'opera importante per garantire la viabilità che s'inserisce nel contesto dell'operazione complessiva conseguente alla tempesta Vaia, con la quale sono stati aperti migliaia di cantieri secondo il modello organizzativo ispirato a criteri di procedura semplificata che ha visto protagonista la Protezione civile regionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi intervenendo nella frazione Povolaro di Comeglians alla presentazione del progetto di consolidamento strutturale del ponte che interessa più direttamente i comuni di Comeglians, Ovaro e Prato Carnico, prevedendo anche l'ampliamento della sede stradale, per un importo di 5 milioni. L'opera, di cui il soggetto attuatore è Friuli Venezia Giulia Strade, sarà a cura dell'Impresa Costruzioni Cicuttin e richiederà un anno di lavori. Nel frattempo, la circolazione sarà garantita da un guado, che devia il traffico dalla strada regionale 355 della Val Degano verso la 465 e il comune di Prato Carnico. "Grazie agli interventi della Protezione civile del dopo-Vaia - ha rilevato Riccardi - è stato possibile effettuare opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale che hanno permesso anche di prevenire o ridurre i danni comportati dagli eventi atmosferici eccezionali con i quali abbiamo dovuto fare i conti nell'arco dell'ultimo anno". ARC/PPH/ma