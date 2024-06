Prot. civile: Riccardi, prevenzione su incendi boschivi in Sardegna

È occasione di formazione e aggiornamento Udine, 15 giu - La Giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, la partecipazione del Sistema regionale di protezione civile del Friuli Venezia Giulia alle attività di prevenzione dagli incendi boschivi organizzata dal Dipartimento di protezione civile in Sardegna indicativamente dal 12 luglio all'11 agosto e di autorizzarne la spesa complessiva pari a 98 mila euro."Questa esperienza, che rientra nell'ambito della campagna di gemellaggio antincendio boschivo promossa dal Dipartimento di protezione civile nazionale - chiarisce Riccardi -, costituisce un'importante occasione di formazione e aggiornamento del volontariato tramite il confronto con altre realtà regionali di Protezione civile. È anche una verifica della capacità di risposta sul campo a diversi livelli di emergenza incendi, di valutazione del livello di professionalità e capacità organizzative del sistema regionale oltre che della funzionalità e idoneità delle attrezzature, mezzi e materiali"."Per il presidio del territorio e la lotta agli incendi boschivi - assicura Riccardi - rimarranno in regione un numero sufficiente di volontari con specializzazione di antincendio boschivo e le relative attrezzature che garantiranno il tempestivo intervento in caso di incendi sul territorio regionale".Nel dettaglio, dal 12 luglio all'11 agosto prossimi, sono previste attività di prevenzione e presidio del territorio, di lotta attiva e soccorso, di supporto logistico e sostegno alle istituzioni territoriali e di formazione. La colonna mobile sarà composta da funzionari della Protezione civile Fvg, personale della direzione regionale foreste e da volontari con specializzazione in antincendio boschivo oltre che da automezzi tipo pick-up con allestimento antincendio e da mezzi logistici. ARC/LP/pph