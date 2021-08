Prot. Civile: Riccardi, quattro squadre antincendio Fvg in Sicilia

Missione di dieci giorni sotto il coordinamento del Dipartimento nazionale Trieste, 1 ago - Quattro squadre della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, composte da dodici volontari e due funzionari, sono partite oggi dalla sede di Palmanova in direzione Sicilia, in particolare nella provincia di Catania per fornire un supporto nell'emergenza causata dagli incendi. Arriveranno sull'isola anche quattro mezzi operativi per l'antincendio boschivo e la missione regionale nel suo complesso avrà una durata prevista di dieci giorni. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, salutando anche a nome del governatore Fedriga le squadre regionali al momento della partenza. Come ha detto Riccardi "agiamo sotto il coordinamento del Dipartimento nazionale, intervenendo a seguito di un appello formulato dalla Regione Siciliana e del suo presidente Musumeci". E' stato lo stesso Dipartimento nazionale, come ha spiegato il vicegovernatore, a decidere di coinvolgere nelle operazioni le regioni del Nord, in considerazione delle previsioni di un'ondata di caldo che persisterà nella parte meridionale del Paese e che si assocerà a un significativo rischio di incendi rendendo necessaria la piena disponibilità degli organici locali di protezione civile. "La decisione di far partire le nostre quattro squadre, che arriveranno in nottata in Calabria per poi da lì imbarcarsi alla volta di Catania, è stata assunta nel corso del Comitato operativo che si è tenuto questa notte, mentre nel pomeriggio - ha concluso Riccardi - avremo un altro briefing con Roma". ARC/GG/ep