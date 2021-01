Prot. Civile: Riccardi, riaperta strada da Forni Avoltri a Collina

Trieste, 5 gen - Alle ore 16 di oggi verrà riaperta la strada che da Forni Avoltri porta alla frazione di Collina chiusa dal 5 dicembre scorso a causa di una frana. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Nel dettaglio, come ha spiegato lo stesso Riccardi, nella prima fasi dei lavori, eseguiti dalla Protezione civile regionale, si è provveduto all'asportazione del materiale franato sulla viabilità, dopo di che è stato messo in sicurezza il versante con un taglio della vegetazione e con la rimozione di altro materiale che rischiava di scivolare a valle sulla strada. Si è trattato, come ha specificato il vicegovernatore, di una soluzione provvisoria. Infatti è già stata predisposta la realizzazione di un'opera definitiva che andrà a mitigare definitivamente il rischio. ARC/GG/pph