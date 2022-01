Prot. civile: Riccardi, rilancio attività dopo campagna terza dose

Trieste, 12 gen - "L'impegno che l'organizzazione della Protezione civile regionale ha profuso per supportare il sistema sanitario nella campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose dovrebbe rappresentare l'ultimo sforzo su questo fronte che viene chiesto ai nostri volontari dopo quasi due anni di lavoro. Tuttavia dobbiamo prepararci per capire come gestire il futuro che temiamo non archivierà a breve questa esperienza".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione in videoconferenza con i coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non facenti parte dei distretti.



Come ha spiegato Riccardi rivolgendosi ai coordinatori, anche la Protezione civile regionale a causa del Covid ha visto rallentate certe attività, come ad esempio la formazione e le iniziative con le scuole finalizzate al reclutamento di giovani volontari. Il tutto connesso a quanto fatto sul fronte pandemico, sia in termini di assistenza nei confronti della popolazione sia di presenza operativa sul piano della logistica e dell'accoglienza negli hub vaccinali.



"Per questi motivi - ha sottolineato il vicegovernatore - vi ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione regionale per quanto e come è stato fatto in una situazione emergenziale del tutto nuova e profondamente diversa rispetto alle altre, come ad esempio quelle metereologiche, che avete affrontato in passato".



"Raccolgo - ha concluso Riccardi - le vostre opinioni e al termine delle operazioni per la somministrazione della terza dose cominceremo a ragionare insieme in maniera concreta sulle priorità e sugli investimenti destinati alla struttura. Per questo riprenderemo un dialogo costante e continuo con tutte le articolazioni territoriali con l'obiettivo di rinsaldare e rafforzare il ruolo strategico della Protezione civile regionale all'interno delle nostre comunità". ARC/GG/pph