Prot. civile: Riccardi-Roberti, Comuni non resteranno soli

Impegno a reperire risorse per sostenere Enti locali colpiti dal maltempoUdine, 2 gen - "Stiamo valutando tutte le opzioni per verificare quali strumenti e capitoli di bilancio possano essere utilizzati per sostenere i Comuni alle prese con l'eccezionale nevicata di queste ore, che siano risorse di Protezione civile o delle Autonomie locali".Lo rendono noto il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi e l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ribadiscono l'impegno a reperire, nelle prossime ore, le risorse per sostenere gli Enti locali in questa fase di eccezionalità atmosferica."Siamo pronti ad intervenire - rassicurano Riccardi e Roberti -: gli oneri non possono rimanere a carico del solo bilancio comunale".La preoccupazione degli Enti locali non riguarda, infatti, l'attuazione degli interventi quanto le risorse per coprire l'eccezionalità del momento.L'allerta valanghe è stata prorogata fino a domani e, a causa della condizione di criticità meteo, sono state chiuse al traffico le seguenti viabilità: Sr Ud 73 "del lumiei", sr Ud 76 "della Val Raccolana" dal km 15 - Sr Ud 24 "della Val Pontaiba" dal km 7+900 - sr ud 23 "della Val d'incaroio" dal km 12. Risulta pertanto isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte).Dalla giornata odierna stanno operando 50 volontari di 15 Comuni per interventi di spargimento sale, sgombero neve e monitoraggio del territorio per le nevicate in corso. ARC/LP/gg