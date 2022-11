Prot. civile: Riccardi, seconda tranche ristori maltempo 2019 e 2020

I privati che hanno presentato il modello possono segnalare la seconda richiesta entro il primo dicembre 2022



Palmanova, 23 nov - "I privati cittadini che hanno subito danni per gli eventi meteo avversi del novembre 2019 e del dicembre 2020 e che hanno presentato il modello di richiesta al proprio Comune per ottenere i primi ristori possono presentare al proprio Municipio l'istanza per ottenere la seconda tranche, qualora il danno subito superi il ristoro forfettario già ottenuto, entro il primo dicembre 2022".



A comunicarlo è il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"A seguito delle due emergenze riconosciute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per le condizioni meteo avverse del novembre 2019 e dicembre 2020 - entra nel dettaglio Riccardi - abbiamo deliberato in un primo momento uno stanziamento, in forma forfettaria, fino a 5.000 euro per i privati e fino a 20.000 euro per le imprese che hanno subito danni".



"Per l'emergenza di novembre 2019, da parte dei privati erano state presentate 331 domande e con le prime misure di sostegno erano stati erogati oltre 595mila euro a fronte di un fabbisogno totale di oltre 5,4 milioni di euro - ricorda Riccardi -; 162 le domande che erano arrivate, invece, dalle imprese, con un primo stanziamento di oltre 1,2 milioni di euro a fronte di un fabbisogno allora manifestato di oltre 20 milioni di euro. Per l'emergenza di dicembre 2020, 49 le domande presentate dai cittadini per un fabbisogno totale di 592mila e 16 quelle giunte da imprese per un fabbisogno di 372mila euro".



"Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha messo a disposizione 50 milioni di euro per tutte le Regioni che hanno fatto richiesta, tra cui il Friuli Venezia Giulia - continua Riccardi -. Adesso andiamo a erogare la seconda parte dei ristori per i privati che hanno subito danni e che hanno già presentato domanda. Per i privati sono previsti fino a 150mila euro per le seconde case, con una copertura del 50%, di 187.500 euro per le prime case con copertura dell'80%. I privati devono necessariamente segnalare al proprio Comune la richiesta per ricevere questa seconda parte di Ristori e devono farlo entro il primo dicembre prossimo".



"Per le aziende, in base alla tipologia di danno, se alla struttura o agli impianti, sono previsti fino a 450mila euro con copertura variabile dal 50 al 80%. Per ottenere questo ristoro i tempi sono meno stringenti. Compilata la modulistica ci saranno a disposizione 45 giorni per presentare la comunicazione sempre al proprio Comune. A brevissimo saranno pubblicati i modelli di domanda per contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive (in attuazione del DCR/2/CD15/2022), mentre sono già disponibili i modelli per i contributi a favore dei privati" conclude Riccardi. ARC/PT/ma